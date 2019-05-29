Барнаул, 29 мая, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Все изменения в российских правилах медицинского страхования являются положительными, но в отсутствие страховой модели организации здравоохранения и, учитывая нынешнее плачевное состояние участкового звена, реализация позитивных изменений едва ли возможна, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM вступившие в силу изменения правил медицинского страхования, он пояснил:

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«Все перечисленные изменения, безусловно, положительные и принимаются на благо здоровья россиян. Беда лишь с реализацией позитивных намерений. Как можно реализовать всеобщую диспансеризацию и контролировать здоровье каждого гражданина при нынешнем плачевном состоянии участкового звена — большой вопрос. Отчеты будут, разумеется, предоставлены, но цель в виде охвата широких масс населения и раннего выявления заболеваний ведь окажется недостижимой.

Что касается страховых компаний, именно они по определению и раньше должны были контролировать качество оказываемой помощи, работать с застрахованными гражданами. В реальности страховые компании являются посредниками при переводе денежных средств от ФОМС до лечебных учреждений, а страховая модель организации здравоохранения фактически не реализована».

Напомним, новые правила обязательного медицинского страхования введены в России с 28 мая 2019 года. Они предусматривают усиление профилактического направления в работе поликлиник. В частности, речь идёт о помещении под диспансерное наблюдение граждан с выявленными хроническими болезнями, о напоминании забывчивым пациентам о дате очередного осмотра. Кроме того, страховщикам предстоит рассматривать обращения и жалобы граждан, помогая им в спорных ситуациях.