На Украине украли секретные данные, в Сербии полагаются на РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Серверы с секретной информацией украли из администрации президента Украины;
- Приднестровье готовит иски к Молдавии;
- Подавляющее большинство сербов уповает на Россию;
- Испанское СМИ нашло причину власти Мадуро;
- El Pais: триумф британских радикалов отдалил достижение консенсуса насчёт Brexit.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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