Екатеринбург, 29 мая, 2019, 08:12 — ИА Регнум. События в центре Екатеринбурга, когда часть жителей города вышла на защиту сквера у Театра драмы от строительства храма Святой Екатерины, вызвали широкий резонанс. Причины, по которым люди проявили активность, разные. Одним не понравилось то, что храмов в центре города уже, по их мнению, и так много. Другие оказались возмущены тем, что их мнения не спросили. Третьи просто решили вступиться за сквер. И так далее.

Алексей Колчин ИА REGNUM В 2010 году храм предлагали восстановить здесь, на площади Труда, на историческом месте. Не удалось

Религиозных объектов в центре города за последние 20 лет действительно появилось немало. Из крупных — Храм-на-Крови и храм «Большой Златоуст». А вот главный собор города — Святой Екатерины — пока так и не построили. Сейчас роль главного выполняет Свято-Троицкий кафедральный собор.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свято-Троицкий кафедральный собор. Пожалуй, главный храм Екатеринбурга. Здесь проводятся основные богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм-на-Крови. Он был построен в 2003 году на месте расстрела бывшего императора Николая Второго, его семьи и слуг

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм Вознесения. Один из старейших в городе

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм-на-Крови и Храм Вознесения находятся буквально через дорогу

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм Большой Златоуст

Алексей Колчин ИА REGNUM Церковь на Куйбышева — Хохрякова

Алексей Колчин ИА REGNUM Часовня недалеко от Дендропарка возле цирка

Алексей Колчин ИА REGNUM Новая церковь возле железнодорожного вокзала

Алексей Колчин ИА REGNUM Приход на Ленина, 11

Алексей Колчин ИА REGNUM Часовня на площади Труда. Именно здесь до 1930 года был храм Святой Екатерины

Где же тогда строить храм Святой Екатерины? Мэрия сейчас проводит опрос граждан, и население уже представило 48 предложений. Если не считать окраины, на которых главный городской собор вряд ли построят, то остаётся несколько площадок в центре города и в непосредственной близости от него. Правда, многие из площадок далеко не бесспорные, а в сквере, на пруду и на площади Труда собор уже пытались построить, но не удалось.

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм на воде мог появиться где-то здесь. Но от проекта отказались

Алексей Колчин ИА REGNUM Территория за Макаровским мостом, на правом берегу реки Исеть. Эту площадку тоже предлагают под храм

Алексей Колчин ИА REGNUM Возможно, здесь будет храм

Алексей Колчин ИА REGNUM Звучат предложения построить храм вместо долгостроя у цирка. Но это будет слишком близко от Свято-Троицкого кафедрального собора, поэтому вряд ли здесь появится храм Святой Екатерины

Алексей Колчин ИА REGNUM А так, места здесь много. Для большого собора точно хватит

Алексей Колчин ИА REGNUM Также храм предлагают построить на площади 1905 года. Здесь до 1930 года стоял Богоявленский собор

Алексей Колчин ИА REGNUM Но тогда может пострадать памятник Ленину, что устроит далеко не всех

Алексей Колчин ИА REGNUM Звучат предложения построить храм на месте нынешнего торгового центра «Пассаж». Правда, это вряд ли произойдёт

Алексей Колчин ИА REGNUM А чуть не построили собор вот в этом сквере. Не удалось

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Храм-на-Крови со стороны сквера у Драмтеатра

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ельцин-центр». И вместо него некоторые горожане предлагают построить храм. Но это тоже вряд ли случится

Алексей Колчин ИА REGNUM Возможно, храм появится где-то здесь, в районе Динамо. Если вообще появится