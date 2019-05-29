Екатеринбург, 29 мая, 2019, 08:12 — ИА Регнум. События в центре Екатеринбурга, когда часть жителей города вышла на защиту сквера у Театра драмы от строительства храма Святой Екатерины, вызвали широкий резонанс. Причины, по которым люди проявили активность, разные. Одним не понравилось то, что храмов в центре города уже, по их мнению, и так много. Другие оказались возмущены тем, что их мнения не спросили. Третьи просто решили вступиться за сквер. И так далее.
В 2010 году храм предлагали восстановить здесь, на площади Труда, на историческом месте. Не удалось
Религиозных объектов в центре города за последние 20 лет действительно появилось немало. Из крупных — Храм-на-Крови и храм «Большой Златоуст». А вот главный собор города — Святой Екатерины — пока так и не построили. Сейчас роль главного выполняет Свято-Троицкий кафедральный собор.
Свято-Троицкий кафедральный собор. Пожалуй, главный храм Екатеринбурга. Здесь проводятся основные богослужения
Храм-на-Крови. Он был построен в 2003 году на месте расстрела бывшего императора Николая Второго, его семьи и слуг
Храм Вознесения. Один из старейших в городе
Храм-на-Крови и Храм Вознесения находятся буквально через дорогу
Церковь на Куйбышева — Хохрякова
Часовня недалеко от Дендропарка возле цирка
Новая церковь возле железнодорожного вокзала
Часовня на площади Труда. Именно здесь до 1930 года был храм Святой Екатерины
Где же тогда строить храм Святой Екатерины? Мэрия сейчас проводит опрос граждан, и население уже представило 48 предложений. Если не считать окраины, на которых главный городской собор вряд ли построят, то остаётся несколько площадок в центре города и в непосредственной близости от него. Правда, многие из площадок далеко не бесспорные, а в сквере, на пруду и на площади Труда собор уже пытались построить, но не удалось.
Храм на воде мог появиться где-то здесь. Но от проекта отказались
Территория за Макаровским мостом, на правом берегу реки Исеть. Эту площадку тоже предлагают под храм
Возможно, здесь будет храм
Звучат предложения построить храм вместо долгостроя у цирка. Но это будет слишком близко от Свято-Троицкого кафедрального собора, поэтому вряд ли здесь появится храм Святой Екатерины
А так, места здесь много. Для большого собора точно хватит
Также храм предлагают построить на площади 1905 года. Здесь до 1930 года стоял Богоявленский собор
Но тогда может пострадать памятник Ленину, что устроит далеко не всех
Звучат предложения построить храм на месте нынешнего торгового центра «Пассаж». Правда, это вряд ли произойдёт
А чуть не построили собор вот в этом сквере. Не удалось
Вид на Храм-на-Крови со стороны сквера у Драмтеатра
«Ельцин-центр». И вместо него некоторые горожане предлагают построить храм. Но это тоже вряд ли случится
Возможно, храм появится где-то здесь, в районе Динамо. Если вообще появится