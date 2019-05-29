Чанша, Китай, 29 мая, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Утечка газа угольной шахте в китайской провинции Хунань унесла жизни нескольких человек, сообщает 29 мая газета China Daily.

В шахте

Как стало известно, пять человек погибли из-за внезапного выброса газа угольных пластов на угольной шахте в провинции Хунань, который произошел 28 мая. Один человек получил ранение. Подробности инцидента пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая произошло затопление угольной шахты. Во время инцидента на руднике находилось 43 человека