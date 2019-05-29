Хабаровск, 29 мая, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал шокировал региональный бизнес. На совещании, посвященном реализации инвестиционных проектов в регионе, он прямо заявил, что не считает проект по строительству в Хабаровске современного торгового центра, гостиницы и аквапарка стоимостью 14 млрд рублей значимым для региона. Инвесторы по нынешним временам — товар штучный, а госдолг Хабаровского края составляет 52,7 млрд рублей. Бизнес не понял губернатора — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Фургал, видимо, не разобравшись в ситуации, раскритиковал проект стоимостью 14 млрд рублей. При этом инвестор оперирует исключительно собственными средствами, не привлекая бюджетных денег.

У проекта по строительству грандиозного комплекса с торговым центром, гостиницей и аквапарком в Хабаровске непростая судьба.

Еще в 2016 году крупная хабаровская компания «Невада» заявила о начале реализации в рамках ТОСЭР проекта по строительству ТРЦ с аквапарком и гостиницей. Помочь в строительстве взялась крупная южнокорейская компания. Но палки в колеса инвестору стала вставлять администрация города Хабаровска в лице теперь уже бывшего мэра Александра Соколова. Ситуацию удалось изменить только после вмешательства полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Вице-премьер провел в Хабаровске совещание, на котором обсуждались проекты в рамках ТОСЭР, и очень резко высказался в адрес городских властей, призвав прокуратуру проверить, насколько поведение градоначальника Хабаровска Соколова соответствует его должностным полномочиям.

Строительство в Хабаровске современного комплекса с тех пор ведется в соответствии с графиком.

Однако многострадальный проект вдруг чем-то не понравился новому хабаровскому губернатору Сергею Фургалу.

На прошедшем недавно совещании глава региона, как уже говорилось, вдруг раскритиковал строящийся объект.

Сергей Фургал заявил, что не считает проект значимым для региона. Не выслушав докладчика, главного архитектора края, Фургал заявил, что на месте торгового центра вообще-то должен быть аквапарк. Не дослушав доклад, он сообщил, что на месте предполагаемого аквапарка будут другие объекты, сообщило ИАА Eastrussia

«Там будут 11-этажная гостиница, несколько фитнес-залов, сауны, СПА-салоны, две пластмассовые горки на улице, высотой восемь метров. И вдруг все это стало для нас приоритетным. Вы там видите аквапарк? Я не вижу. Пока я вижу там огромный торговый центр», — заявил Сергей Фургал.

Возможно, если бы губернатор Хабаровского края не перебивал главного архитектора, дослушал доклад и спросил бы у инвестора, который реализует проект, он бы все увидел.

«Уже на начальном этапе реализации проекта заявлялось о двух очередях строительства: сначала ТРЦ, потом аквапарк. О второй очереди проекта никто не забывал. Она начнется в октябре 2021 года. При этом инвестор реализует проект самостоятельно, без поддержки государства. Инвестор не знает, откуда у губернатора появилась информация о «двух горках по восемь метров на улице». Никаких горок никто не планировал ставить на улице. Они будут в аквапарке. При этом их будет там не две, а восемь, не считая волнового бассейна и ленивой реки. Сауны и фитнес-залы станут частью инфраструктуры в парке», — сообщила директор «Броско-Молл» (представляющей группу «Невада») Ксения Рагимова.

В проект вкладываются только частные инвестиции — 14 млрд рублей. Туда привлекаются только крупные бренды, всемирно известные компании, которые дадут краю деньги — ежегодно порядка 280 млн рублей. Проект предполагает создание 2,5 тыс. новых рабочих мест с зарплатным фондом порядка 1,5 млрд рублей в год. В результате местный бюджет будет получать 600 млн рублей налоговых отчислений.

Неужели губернатору «вдребезги» закредитованного региона, госдолг которого составляет 69% от доходов, которому вот-вот светит введение внешнего управления, неинтересен такой инвестор?

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По мнению аналитиков ИАА Eastrussia, подобные заявления высшего должностного лица региона неприятно удивляют сегодня инвесторов и могут отпугнуть новых, в которых Хабаровский край нуждается остро.

Удивление вызвало и еще одно заявление главы региона.

Напомним, Сергей Фургал пообещал привести в регион федеральные торговые сети — в пику краевым, которые, по мнению господина губернатора, повинны в росте цен на продукты питания, а также в том, что после строительства ими супермаркетов «закрылся» малый и средний бизнес.

В социальных сетях и телеграм-каналах уже выразили недоумение по этому поводу:

«То есть губернатор полагает, что после прихода федеральных гигантов малый и средний бизнес возродится, что ли? Как показывает практика, происходит-то всегда ровно наоборот».

«Продукты в Хабаровском крае дорогие потому, что регион сам ничего не производит — собственная обеспеченность мясом — 0%, молоком — 12%, при этом все это «молоко» производится из порошка. При чем же тут хабаровские супермаркеты? Странно, что губернатор хочет сокрушить свои, краевые предприятия в пользу федеральных «монстров», — недоумевают пользователи соцсетей.

Как отразятся заявления Сергея Фургала на и без того весьма скромном инвестиционном климате Хабаровского края — предстоит увидеть в недалеком будущем. Но вряд ли подобные выпады в сторону бизнеса принесут региону пользу.

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Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Хабаровского края достиг 69% от собственных доходов. Если долг достигнет 70%, это может стать поводом для введения внешнего управления.

Хабаровский край бешеными темпами теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. С 2012 по 2019 год регион, по данным Росстата, утратил почти 40 тыс. профессиональных работников.

Рост безработицы в апреле 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 10,4%.

На предприятиях региона массовые сокращения уже состоялись или планируются. 350 человек сократят в Хабаровске, 350 работников уже сокращены в Комсомольске, на очереди еще не менее 300 до конца года.

За минувший год в Хабаровском крае закрылись более 1700 малых предприятий. Региональная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения», по данным экспертов, фактически близка к провалу.

Основа экономики региона — обрабатывающая отрасль — с 2012 по 2019 год лишилась 15,5 тыс. профессиональных кадров. 4827 потеряло образование, 26,46 — здравоохранение.

Объем госдолга региона, несколько снизившийся в мае 2019 года — с 54,9 млрд до 52,7 млрд — все равно остается самым высоким в ДФО. Ситуацию осложняет еще и то, что львиная доля долгов приходится на дорогие коммерческие кредиты.