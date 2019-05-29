Москва, 29 мая, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Марксистская философия делала ставку на развитие личности как выход из капиталистического тупика, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Карл Маркс

По словам Кедми, философия Карла Маркса, помимо глубоких знаний о мире, выросла на том, что оформившаяся капиталистическая система зашла в тупик и повела мир к катастрофе. Именно на этой почве выросла марксистская коммунистическая теория выхода из тупика. При этом экономика в данном случае не является чем-то решающим.

«Почти нигде не смогли реализовать эту теорию, потому что в основе этой теории было сказано: «Развитие личности». А во всём мире началась деградация личности, и вместо глубоких наук и глубокого изучения… образовщина стала, поверхностность, неспособность учиться, неспособность знать и понимать», — отметил Кедми, добавив, что несмотря на то, что современное образование стало массовым, оно стало поверхностным и вульгаризированным.

Читайте также: Кургинян: Либо человечество восстанет против нисхождения, либо оно рухнет

По мнению политолога Сергея Кургиняна, либо человечество вернется к тому, о чём говорили теоретики и практики коммунизма и марксизма — а именно к идее всеобщего человеческого восхождения, либо оно рухнет в такую тьму, по сравнению с которой Третий рейх окажется детской сказкой.