РФ готова к отношениям с Кореей и КНДР и следит за Сербией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Госдума следит за ситуацией в Сербии;
- В Москве предложили проработать соглашения между РФ, Республикой Кореей и КНДР;
- В Киеве скандал с «мостом Кличко»;
- Госдума работает над госреестром лишённых родительских прав;
- «Ипотечные» 450 тыс. рублей внесут в закон.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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