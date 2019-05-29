Оттава, 29 мая, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 170 в Канаде, передает телеканал Global News.

San Diego Air and Space Museum Archive Легкомоторный самолёт Cessna 170

Сообщается, что самолет упал недалеко от международного аэропорта канадского города Уайтхорс, который является столицей территории Юкон. Воздушное судно должно было направиться в Анкоридж, однако, как отмечает служба транспортной безопасности Канады, упал при взлете. В результате падения самолета погибли два человека, находившиеся на борту. Причины крушения самолета в настоящее время неизвестны, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Ульяновской области упал самодельный легкомоторный самолет. Он разбился в Чердаклинском районе около населенного пункта Станция Бряндино. В результате крушения самолета, по официальным данным, пострадал один человек.