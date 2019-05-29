Тбилиси, 29 мая, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Прилёт Михаила Саакашвили на Украину намечен на вторую половину дня 29 мая, заявил бывший губернатор Одесской области в эфире телекомпании Rustavi 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Комментируя получение украинского гражданства, которое вернул ему президент Украины Владимир Зеленский, Саакашвили сказал:

«Завтра (29 мая — прим. ИА REGNUM ) во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся».

Напомним, Зеленский 28 мая подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Гражданства Саакашвили был лишён во время президентства Петра Порошенко 26 июля 2017 г.