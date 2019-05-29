Москва, 29 мая, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Жалоба поступила в ФСБ от автоконцернов Hyundai, Kia, Jaguar и Mercedes на работу судебной системы Краснодара, передаёт РБК.

Суд

Уточняется, что автопроизводители усмотрели признаки мошеннических схем в пользу автовладельцев через суды. Осуществляется схема под видом рассмотрения исков о защите прав потребителей.

Концерны направили жалобы не только в ФСБ, но и российскому генпрокурору Юрию Чайке, в Высшую квалификационную коллегию судей и в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ.

Направлены обращения были в первых числах мая, причём в Генпрокуратуре пояснили, что коллективного обращения от автопроизводителей не получали.