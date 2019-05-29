Вашингтон, 29 мая, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Военно-морские силы США начали расследование инцидента с нарушением правил ношения военной формы после фотографий военных моряков с нашивками, на которых изображен некто, похожий на президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Дональд Трамп

Сообщается, что военнослужащие с неуставными нашивками были обнаружены в ходе посещения американским президентом корабля ВМС США USS Wasp в Японии.

Под объективы фотоаппаратов попали оригинальные нарукавные нашивки военнослужащих — на них был изображен человек, похожий на Трампа, и написан лозунг — «Сделаем экипажи самолетов снова великими» («Make aircrew great again», по аналогии с «Make America great again» — предвыборным лозунгом Трампа — прим. ИА REGNUM ).

В пресс-службе ВМС США заявили, что единственная цель проверки — выяснить, нарушали ли военнослужащие правила ношения военной формы.