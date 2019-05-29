Нижний Новгород, 29 мая, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Остановивший производство в январе 2019 года после пожара, завод — производитель спецтехники, автодеталей и комплектующих признан банкротом. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ОАО «Завод Технологического оборудования «Камея», которое потребовало собственного банкротства. На предприятии ранее работали почти 140 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

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Из сообщения Генпрокуратуры РФ также известно, что завод прекратил свою работу в январе 2019 года из-за пожара. Остановка производственной деятельности привела к образованию задолженности по зарплате. К моменту вмешательства надзорной инстанции долг превышал 6,3 млн рублей, он сложился перед 137 работниками за период с декабря 2018 по январь 2019 года. Главе общества было объявлено предостережение и внесено представление. Помимо этого, возбуждено административное дело о нарушение трудового законодательства. На сегодня долг по зарплате погашен.

В середине марта 2019 года компания самостоятельно обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о банкротстве. Тогда же выяснилось, что ОАО, созданное в 1993 году, на сегодня в стадии ликвидации. Долги завода превышают 129 млн рублей, выплатить самостоятельно он их не может. На официальном сайте компании уточнялось, что «основную долю от общего объема производства занимает спецтехника на шасси отечественных автопроизводителей: ГАЗ и КАМАЗ».

По данным ЕГРЮЛ, у общества с 17 мая 2019 года — новый директор. Им стала Елена Мочалова, которая совместно с ООО «Нефтегазэкопроект» владеет подмосковной компанией — ООО «Спецтранс», работающей в сфере сбора отходов.

В отчётности компании уточняется, что «рынок спецтехники в 2018 году был подвержен сильному влиянию сложной экономической и политической ситуации, сложившейся между Россией и другими странами»:

»Поскольку основными потребителями продукции являются крупные государственные корпорации и их дочерние предприятия, политические и экономические санкции, введённые против них, напрямую повлияли на объёмы размещённых заказов».

Чистый убыток компании по итогам 2018 года составил 30,385 млн рублей. Из отчёта также известно, что в 2017—2018 годах она взяла восемь займов у физлиц.

В конце мая 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ОАО о признании его несостоятельным (банкротом) в качестве ликвидируемого должника, в связи с наличием задолженности перед кредиторами в размере свыше 129 000 000 рублей, не оплаченной более трёх месяцев.

«Должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов, в связи с существенным осложнением хозяйственной деятельности», — уточняется в определении суда.

В итоге в отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 20 ноября 2019 года. Конкурсным управляющим назначена Наталья Иванова — член некоммерческого партнерства СРО арбитражных управляющих «Развитие» (Москва).