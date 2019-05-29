Вашингтон, 29 мая, 2019, 03:31 — ИА Регнум. На благотворительность собирается потратить $37 млрд бывшая жена главы Amazon Маккензи Безос, сообщает Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Безос сообщила, что собирается поделиться деньгами: она намерена заниматься благотворительностью.

Напомним, после развода с Джеффом Безосом его жена стала владелицей большого состояния, причём $37 млрд — примерно половина от этой суммы. Бракоразводный процесс завершился в начале апреля 2019 г.