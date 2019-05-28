Москва, 29 мая, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Японию, где примет участие в консультациях глав МИД и оборонных ведомств двух стран в формате «2+2», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

Сообщается, что в ходе визита Шойгу также проведет переговоры с министром обороны Японии Такэси Ивая. Отмечается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы безопасности, как глобальные, так и региональные.

Также стороны намерены обсудить перспективы взаимодействия России и Японии в военной области.