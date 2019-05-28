Нижний Новгород, 29 мая, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области признал обоснованными банкротные претензии к Эдуарду Фиякселю — доктору экономических наук, в 1993—1998 годы занимавшему пост председателя правления ликвидированного в 2003 году Нижегородского земельного банка. В отношении учредителя ряда компаний и президента ассоциации бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» введена реструктуризация долгов сроком на четыре месяца. Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

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Напомним, иск с требованием банкротства главы ассоциации бизнес-ангелов, нижегородского бизнесмена Эдуарда Фиякселя был подан самарским ООО «РосАвтоСтрой» в январе 2019 года. Сумма претензий превышала 90 млн рублей. Ответчик, помимо того, что выступал соучредителем семи различных юрлиц, является доктором экономических наук, а в 1993—1998 годы был председателем правления Нижегородского земельного банка. В 2003 году данный банк был ликвидирован. В числе действующих компаний, соучредителем которых является Фияксель, — самарское ООО «Геолстром», где 13 совладельцев, включая и Романа Эдуардовича Фиякселя, а также ООО «Ортотон» из Санкт-Петербурга. В последнем в числе соучредителей также некоммерческая унитарная организация «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга».

Решением арбитражного суда в отношении Эдуарда Фиякселя на четыре месяца введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утверждён — Андрей Зыков.

«Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 11.11.2017 года по делу № А43 — 27 511/2014, положенным в обоснование заявленного требования, в рамках дела о банкротстве ООО «РосАвтоСтрой», с Кислюниной Ирины Владиславовны, Савина Андрея Николаевича, Фиякселя Эдуарда Аркадьевича в пользу заявителя солидарно взысканы убытки в размере 90 776 916,84 руб. Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.03.2018 года по делу №А43 — 27 511/2014, положенным в обоснование заявленного требования, в рамках дела о банкротстве ООО «РосАвтоСтрой», с Кислюниной Ирины Владиславовны, Лашманова Андрея Вячеславовича, Фиякселя Эдуарда Аркадьевича в пользу заявителя солидарно взысканы убытки в размере 29 885 038,85 руб», — уточняется в решении суда и добавляется, что «таким образом, размер задолженности должника составляет более 500 000 рублей, а всего 120 580 385,95 рубля».

Решение ещё может быть обжаловано. Срок процедуры реструктуризации — до 17 сентября 2019 года.