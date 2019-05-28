Абуджа, 29 мая, 2019, 01:31 — ИА Регнум. При столкновении двух противоборствующих банд в Нигерии погибли 26 человек на северо-западе страны, сообщает нигерийская газета Nation.

Цитата из кф Падение Чёрного ястреба. Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Сообщается, что столкновение произошло в деревнях штаба Замфара. В районе 5 утра по местному времени (около 7 утра по московскому) бандиты одной из группировок напали на деревню и убили ребенка и троих взрослых. В ответ на это банда противников убила 23 человека. Как отмечает агентство Agence France Presse, на место столкновений власти направили военных для охраны территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая боевики убили 25 нигерийских военнослужащих в штате Борно. Сообщается, что боевики открыли огонь по военным, когда те сопровождали группу беженцев из деревень.