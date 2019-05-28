Москва, 29 мая, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Варшавском шоссе на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД России.

ДТП

Сообщается, что в районе дома № 2 по Варшавскому шоссе столкнулись пять автомобилей, один из автомобилей также совершил наезд на велосипедиста. Отмечается, что в результате аварии пострадавших среди людей, находившихся в салонах автомобилей, не было, травмы получил лишь велосипедист. Его госпитализировали с незначительными травмами. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая легковой автомобиль врезался в стену здания Театра российской армии в Москве. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.