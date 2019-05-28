Лондон, 29 мая, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление из-за того, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из состава Евросоюза. Такое заявление Мэй сделала в ходе неформального саммита ЕС.

DonkeyHotey Тереза Мэй

«Я очень сожалею, что не смогла реализовать Brexit. Но теперь это будет необходимо сделать моему преемнику», — заявила она.

Она добавила, что преемнику придется решить задачу, которая не удалась ей самой — найти компромисс и получить поддержку большинства в британском парламенте.

Ранее, 24 мая, глава британского правительства Тереза Мэй заявила о своем уходе в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании. Британские консерваторы намерены найти ей замену еще до ухода парламента на летние каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил возможность пересмотра соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, достигнутое в ходе переговоров Терезы Мэй с руководством Евросоюза.