Душанбе, 29 мая, 2019, 00:09 — ИА Регнум. За последние пять лет Россия передала вооруженным силам Таджикистана оружие и военную технику на сумму 122 млн долларов. Такие данные озвучил исполняющий обязанности руководителя делегации РФ Андрея Воробьева на заседании форума ОБСЕ в Вене, передает «Спутник Таджикистан».

Mil.ru Таджикские солдаты

По его словам, с 2014 года проходит реализация первого этапа усовершенствования армии Таджикистана. Так, из России в Таджикистан передается широкий перечень не только стрелкового оружия и боеприпасов, но и вертолетной техники, бронетехники, артиллерии.

Также российские военнослужащие занимаются обучением военных армии Таджикистана. Так сейчас в вузах министерства обороны России обучаются 586 человек.

Воробьев добавил, что одновременно с этим на базе 201-й российской военной базы, то есть непосредственно на территории страны проходит подготовка военнослужащих срочной службы Таджикистана — до одной тысячи человек в год.

Напомним, что сегодня, 28 мая, Таджикистан посетил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу и встретился с президентом Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия, в том числе военное и военно-техническое сотрудничество.