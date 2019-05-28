Ашхабад, 29 мая, 2019, 00:06 — ИА Регнум. В продовольственных магазинах столицы Туркмении выстраиваются огромные очереди из желающих приобрести продукты. Зачастую продавцы отпускают не более килограмма сахара и трех килограммов риса в одни руки, пишет «Азатлык».

Сахар

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Причиной, по которой туркменистанцы вынуждены простаивать по несколько часов в очередях за продуктами питания, стала значительная разница в их стоимости в государственных и в частных магазинах.

Так, стоимость сахара в государственном магазине составляет 8 манатов (148 рублей) за килограмм, а риса — 7 манатов (129 рублей). В то же время на рынках эти продукты продаются уже по 12 манатов (221 рубль) за килограмм сахара и 20 манатов (369 рублей) за килограмм риса.

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