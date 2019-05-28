Анкара, 29 мая, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Поставку российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию могут отсрочить на несколько месяцев по политическим причинам, сообщает 28 мая Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя турецкого военного ведомства.

ИА REGNUM С-400

По утверждению Bloomberg, турецкая сторона сделает это под предлогом неких техническим причин, но на самом деле отсрочка получения российских систем ПВО будет связана с подготовкой Турции к июльскому визиту в Анкару президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая министр обороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара не получала от Вашингтона никаких ультиматумов с требованием отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.