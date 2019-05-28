Киев, 28 мая, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в случае своей победы на выборах в Верховную раду будет объединяться с другими политическими силами исключительно на идеологических принципах. Об этом сегодня, 28 мая, заявил председатель политического совета партии Виктор Медведчук в эфире телеканала «112. Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы в Верховную раду должны были пройти 27 октября. Однако после победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, тот распустил Верховную раду. Внеочередные выборы должны состояться 21 июля.

«Я еще раз хочу акцентировать внимание, что мы можем объединяться уже после того, когда и если мы выиграем выборы и придем в парламент. И только на той идеологической платформе, которая является нашей платформой, которую мы признали и которую мы отстаиваем», — сказал Медведчук.

Он пояснил, что первым пунктом для ведения переговоров о коалиции с другими политическими силами является мир в Донбассе через прямой диалог с Донецком, Луганском и Москвой, а также через полную реализацию Минских соглашений и реализацию мирного плана-концепции.