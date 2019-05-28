Дейтон, США, 28 мая, 2019, 23:43 — ИА Регнум. В результате торнадо, удару которого подвергся город Дейтон в американском штате Огайо, погиб человек, еще 12 получили различные травмы, сообщает 28 мая телеканал NBC News.

Торнадо

По информации властей штата Огайо, кроме погибшего и раненых стихия привела к серьёзным разрушениям. Кроме строений пострадали линии электропередач, поэтому порядка 68 тыс. жилых домов остаются без электроснабжения.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняются.