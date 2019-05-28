Госдеп США надеется на продолжение переговоров с КНДР
Вашингтон, 28 мая, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты надеются на продолжение переговоров по денуклеаризации Северной Кореи, 28 мая передаёт агентство Reuters.
The White House
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
«США сосредоточены на попытке договориться о мирном завершении северокорейской программы ОМУ», — заявила журналистам пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент США Дональд Трамп заявил, что последние военные учения КНДР не нарушали запрет на баллистические ракеты — военными Северной Кореи «не выпущено ни одной ракеты большой дальности».
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