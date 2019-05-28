Нью-Йорк, США, 28 мая, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Индексы Уолл-стрит отреагировали на падение доходности казначейских облигаций США до минимальных значений последних лет, 28 мая передаёт агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

Также на настроении рынка негативно отразились заявления президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом пока «не готов» заключить торговую сделку с Китаем.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 237,59 пункта (0,93%), до 25 348,10 пункта, индекс S&P 500 снизился на 23,18 пункта (0,82%), до 2802,88 пункта, индекс Nasdaq снизился на 22,59 пункта (0,31%), до 7278,38 пункта.

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