Киев, 28 мая, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал, что в марте 2014 года украинские военные планировали военную операцию по «деоккупации» Крыма, но в последний момент эта операция была отменена. Об этом Замана заявил в интервью украинскому агентству УНИАН.

U.S. Army Europe Images ВСУ

По словам Заманы, личный состав подразделений ВСУ уже был загружен в военно-транспортные самолеты, которые, в свою очередь, долетели до морского побережья континентальной части Украины. Но после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования.

«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», — рассказал военный.

Почему так произошло, Замана не уточнил. Также Замана отметил, что знает об этом плане с чужих слов, и у него нет документального подтверждения существования данной операции.

Тем не менее он отметил, что перед отправленными в Крым войсками была поставлена задача разблокировать находящиеся на полуострове украинские воинские части.