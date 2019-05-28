Сувениры из Перу. Македонские пограничники изъяли чемодан одежды с кокаином
Скопье, 28 мая, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Пограничники Северной Македонии изъяли чемодан с одеждой, пропитанной кокаином, 28 мая передает агентство Associated Press.
Дарья Драй ИА REGNUM
Чемодан путешественника
Из одежды, которую пытался ввезти в страну гражданин Перу, в лабораторных условиях было извлечено около килограмма наркотика.
Контрабандист-перуанец, а также двое подозреваемых заказчиков из Черногории были арестованы.
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