Скопье, 28 мая, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Пограничники Северной Македонии изъяли чемодан с одеждой, пропитанной кокаином, 28 мая передает агентство Associated Press.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемодан путешественника

Из одежды, которую пытался ввезти в страну гражданин Перу, в лабораторных условиях было извлечено около килограмма наркотика.

Контрабандист-перуанец, а также двое подозреваемых заказчиков из Черногории были арестованы.

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