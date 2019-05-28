Нью-Йорк, США, 28 мая, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Нефть WTI выросла в цене после наводнений на Среднем Западе США, 28 мая передаёт агентство Reuters.

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В настоящий момент июльский фьючерс на нефть WTI оценивается в $58,95 за баррель. По отношению к закрытию сессии 27 мая марка выросла в цене на 32 цента (0,55%).

Ранее в ходе торгов 28 мая июльские фьючерсы на WTI поднимались в цене более чем на 1%, до $59,57 за баррель.

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