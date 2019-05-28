Дамаск, 28 мая, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Отряд из более чем 20 боевиков безуспешно атаковал населенный пункт Кафр-Нбуда в сирийской провинции Хама. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По его словам, террористы из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке трех автомобилей повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на населенный пункт Кафр-Нбуда провинции Хама из района населенного пункта Хабит.

Сирийские вооруженные силы отразили нападение отряда боевиков, уничтожив как минимум десять террористов, а также один пикап с пулеметом.