Киев, 28 мая, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает возможность объявления дефолта по внешнему долгу после того, как такой вариант предложил украинский олигарх Игорь Коломойский. Об этом сегодня, 28 мая, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

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«Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам. У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается. Подчёркиваю, есть позиция отдельных бизнесменов, позиция государства», — сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что цель государства — это защита интересов граждан Украины.

Стоит отметить, что ранее Данилюк уже говорил о том, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олигарх Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу Украины. Свое предложение он мотивировал тем, что МВФ дает кредиты Украине, требуя взамен проведения болезненных реформ, от которых устали граждане. Якобы граждане потому и проголосовали за Зеленского, что устали от этих навязанных реформ. Чтобы разорвать порочный круг кредитов и реформ, Коломойский и предлагает объявить дефолт.