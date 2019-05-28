Пенза, 28 мая, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Для урегулирования ситуации в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» будет создана рабочая группа. Такое поручение дал губернатор региона Иван Белозерцев, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Kremlin.ru Иван Белозерцев

Уточняется, что в состав группы войдут представители медицинской общественности, минздрава и правительства региона, а также сотрудники станции скорой помощи.

«Мы должны разобраться в ситуации, понять, где и какие есть проблемы, почему они возникли, и какое решение у них есть. Необходимо полноценно проанализировать вопросы, которые задал нам в обращении областной профсоюз работников здравоохранения и ряд сотрудников станции», — сказал Белозерцев.

Он заверил, что эта работа будет максимально открыта.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники Пензенской областной станции скорой помощи опубликовали открытое обращение, в котором жалуются на унизительно низкую зарплату не только медработников, но и водителей.

Они предупредили о начале с 27 мая 2019 года первого этапа «итальянской забастовки», при которой часть фельдшеров выездных бригад «будет отказываться от работы в составе неполной бригады», а с 10 июня водители будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

Коллектив ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» предложил работодателю и областному минздраву создать рабочую группу и обсудить все поставленные в обращении вопросы, задействовав в работе профком межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».

Накануне минздрав Пензенской области опроверг информацию о проведении «итальянской забастовки». На выезде работают 133 бригады. Нарушений регламента не зафиксировано, отмечали в министерстве.

В то же время в учреждении состоялось заседание профсоюза, в рамках которого было сообщено о достижении договоренности с руководством станции скорой помощи о решении вопросов, связанных с оплатой труда.