Каракас, 28 мая, 2019, 21:24 — ИА Регнум. «В любой другой стране режим, подобный чавистскому, уже бы пал, — пишет испанское издание ABC. — Масштабные уличные демонстрации, тяжелейший гуманитарный кризис, давление международной дипломатии и суровые санкции, наложенные извне, привели бы если не к уходу президента, который в качестве диктатора мог решить продолжить цепляться за свой пост, то к действиям военных, чье «коллективное сознание» вынудило бы поспособствовать смене правительства».

Analitica.com Николас Мадуро

Тем не менее Венесуэла — это особый случай. Военно-гражданская верхушка здесь является «организованной преступной группировкой, которая к тому же сформировала международную сеть с участием других мафиозных деятелей, как входящих в государственные структуры, так и нет», считает СМИ. А любая преступная группировка пытается извлечь для себя максимальную выгоду.

«Это известно уже давно, однако чем дольше длится президентство Николаса Мадуро, тем более очевидным это становится. Санкции Соединенных Штатов, которые сокращают продажи венесуэльской нефти, вынудили режим Мадуро активизировать свою преступную деятельность, чтобы воспользоваться теми преимуществами, что еще не обеспечила продажа сырой нефти. Вот за счет чего чавистский режим удерживается у власти», — уверяет ABC.

Между тем Вашингтон наблюдает увеличение наркотрафика, «связанного с властями Венесуэлы». Об этом заявил глава Южного командования США, адмирал Крейг Фаллер. Также режим якобы занимается «незаконной добычей золота».

Антонио де ла Крус, эксперт в нефтяной области и исполнительный директор Inter-American Trends отмечает, что с конца июня 2018 года режим Мадуро перестал получать по 0,8−1 млрд долларов ежемесячно за экспорт нефти в Соединённые Штаты, который до введения санкций составлял почти 500 млрд баррелей в день. По словам де ла Круса, значительная часть этих доходов была предназначена для поддержания «клиентской сети» чавизма. Личную выгоду из них извлекали многочисленные высокопоставленные чиновники, чья верность Мадуро зависит от того, продолжают ли эти средства поступать к ним в карманы через коррупционные сети. Кроме того, на эти деньги покупалась еда для бедных районов Каракаса, чтобы таким образом избежать их восстания.

«Столкнувшись с нехваткой иностранной валюты, группировка, которая продолжает удерживать в заложниках Венесуэлу, была вынуждена искать ресурсы, необходимые для обеспечения верности политических и военных лидеров, в увеличении наркотрафика, в контрабанде золота, кобальта и топлива», — утверждает де ла Крус. Он добавляет, что такого рода деятельность и так развивалась в стране, но сейчас стала особенно интенсивной.