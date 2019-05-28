Ижевск, 28 мая, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут снизить. Но не за счет строительства новых полигонов, как ранее говорил глава региона Александр Бречалов, а за счет уточнения нормативов накопления отходов. Об этом заявил глава минстроя республики Дмитрий Сурнин.

(сс) cocoparisienne Мусор

Он отметил, что все соответствующие расчеты планируется провести до 20 декабря текущего года.

«Так как услуга была по сбору ТКО новая, а тот расчет, который был изначально, он был основан, во-первых, на данных муниципалитета, во-вторых, на том механизме сбора, который был тогда. В общем, новая система порождает новый подход», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижеск».

Сурнин добавил, что запросы на уточнение нормативов чаще всего поступают от садовых товариществ и предприятий.

«Мы поставили себе задачу в течение года провести этот анализ и выйти на более точные цифры по нормативам», — заключил Сурнин.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что строительство новых полигонов ТКО позволит снизить существующий тариф на вывоз отходов.

«Есть резерв для понижения. У нас пять полигонов, а основная составляющая цены — логистическое плечо», — отмечал глава республики. По его словам, даже есть инвесторы, которые намерены участвовать в этом «прибыльном» бизнесе.

Читайте также: Бречалов рассказал о перспективе снижения «мусорного тарифа» в Удмуртии