Махачкала, 28 мая, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Обвинительный вердикт вынесен в отношении бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Билала Омарова. Он признан виновным в мошенничестве, служебном подлоге и подделке официального документа, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе Следственного комитета республики.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

На момент совершения преступлений Омаров занимал должность начальника бюджетного госучреждения «Запкаспрыбвод». Установлено, что в декабре 2013 года он вступил в сговор с директором ООО «Стройтехнохолдинг» Нурмагомедом Кушиевым. Стороны заключили договор аренды транспортных средств с экипажем, которые фактически госучреждению переданы не были. При этом оно перечислило на счет общества около 9 млн рублей.

В дальнейшем, якобы для обеспечения арендованной техники горюче-смазочными материалами (ГСМ), были заключены контракты на покупку бензина, дизельного топлива, моторного масла и т. д. Изготовив поддельные акты приема-передачи материальных запасов, они похитили указанные ГСМ на сумму свыше 2 млн рублей.

Обоим фигурантам дела назначено наказание в виде условного лишения свободы: Билалову — на 4,5 года, Кушиеву — на 3,5 года. Смягчающим обстоятельством послужило то, что мошенники возместили причиненный госучреждению ущерб в размере более 11 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года. Однако в январе 2018 года, после возбуждения указанного уголовного дела, решением Советского районного суда Махачкалы он был отстранён от должности на время следствия. Прокуратура смогла доказать, что, находясь при исполнении своих обязанностей, чиновник может препятствовать объективному расследованию в отношении себя. Спустя два месяца, в марте 2018 года, вице-премьер был окончательно отправлен в отставку указом врио главы республики Владимира Васильева.