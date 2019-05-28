Пермь, 28 мая, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Председатель гражданского комитета «В защиту культурного наследия» Игорь Тюленев подверг критике культурную политику властей Пермского края, сообщает 28 мая корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Попов Поэт Игорь Тюленев

По мнению Тюленева, власти Прикамья сфокусированы на тиражировании «европейских ценностей» как приоритетном направлении развития региональной культуры.

Тем не менее главной задачей культурной политики должно быть сохранение культурного наследия региона и страны, которое может осуществляться в том числе и через проведение таких традиционных для города и края праздников, как Дни славянской письменности и Пушкинский день. На сегодняшний день эти и многие другие культурные мероприятия оставлены без внимания регионального минкульта и практически не актуализированы в социально-культурной сфере.

Во многом это связано с отголосками так называемой пермской культурной революции и информационным шумом вокруг художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса, строительством нового здания театра и проведением международного Дягилевского фестиваля, которые оттесняют традиционную культуру на второй план.

«Некоторым чиновникам из администрации нашей области и города — намного ближе «европейские ценности» и их совершенно не интересует Пермский край! Незаметно для общественности прошли Дни Славянской Письменности! Впереди 220-летие Александра Пушкина — думаю, что опять никто в Перми справлять не будет… Зато Абрамович и Набиулина летают на личном самолёте в Пермь на спектакли скандального грека Курентзиса в оперный театр…» — отметил поэт на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, гражданский комитет «В защиту культурного наследия», председателем которого является Игорь Тюленев, был создан в 2016 году с целью сохранения традиционной духовной культуры, а также сопротивления отчуждению граждан от высокого культурного наследия. В гражданский комитет входят деятели науки, искусства, общественники и журналисты.

Члены комитета создают альтернативную экспертную среду, готовую отстаивать ценности патриотизма, духовности, морали, а также создавать культурные и образовательные события, способные транслировать эти ценности.