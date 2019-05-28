Саранск, 28 мая, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве МП «Горэлектротранс» Саранска и отказал во введении наблюдения на предприятии. Соответствующие документы опубликованы в картотеке арбитражных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getsaransk.ru Автобусы «Горэлектротранс»

Напомним, ООО «Вега» (Нижний Новгород) требовало признать МП Саранска несостоятельным (банкротом), подав заявление 23 апреля 2019 года.

На момент обращения в суд долги «Горэлектротранса» перед кредитором составили более 300 тыс. рублей и не выплачивались в течение трех месяцев.

В ходе судебного заседания представитель должника заявила, что частично долги погашены, задолженность по основному долгу отсутствует. По состоянию на 16 мая имеется задолженность по финансовым санкциям в размере 1,119 млн рублей.

«В настоящий момент иных заявлений о банкротстве МП «Горэлектротранс» в арбитражном суде Республики Мордовия не имеется», — говорится в определении суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее ООО «Вега» уже обращалось с заявлением о взыскании с «Горэлектротранса» 15,594 млн рублей и пени в размере 287,1 тыс. рублей по договору о поставке дизельного топлива транспортному предприятию. Суд заявление общества «Вега» удовлетворил.

В апреле в отношении сотрудников транспортного предприятия была погашена задолженность по зарплате в размере 10,7 млн рублей.

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