Киев, 28 мая, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, предателем. Об этом Луценко написал сегодня, 28 мая, в комментарии на странице главного редактора «РБК-Украина» Сергея Щербина в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

Щербин на своей странице в Facebook задал Луценко вопрос, что он думает о возвращении бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области на Украину и возвращении ему украинского гражданства.

Луценко в комментарии к посту Щербина написал, что его позиция в отношении Саакашвили не поменялась — для него экс-президент Грузии — предатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня новый президент Украины своим указом вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили стал гражданином Украины по решению экс-президента Петра Порошенко, Гражданство Украины было дано Саакашвили для того, чтобы он занял должность губернатора Одесской области. Однако вскоре между Саакашвили и командой Порошенко, к которой безусловно принадлежит Луценко, возникли серьёзные противоречия, которые привели к изгнанию Саакашвили с Украины и лишению его украинского гражданства.