Нью-Йорк, США, 28 мая, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Фондовый рынок США проводит день в небольшом плюсе — все основные индексы выросли на десятые доли процента, 28 мая передаёт агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

К середине торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 31,07 пункта (0,12%), до 25 616,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,40 пункта (0,19%), до 2831,46 пункта, индекс Nasdaq вырос на 37,34 пункта (0,49%), до 7674,35 пункта.

Росту рынка способствовало повышение котировок «высокотехнологичных» компаний — значительно выросли котировки AMD, Total System Services, Activision Blizzard, также в плюсе Facebook, Amazon, Netflix и Microsoft.

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