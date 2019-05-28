Калуга, 28 мая, 2019, 20:24 — ИА Регнум. В Калужской области в ближайшие семь лет потребность рынка труда в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах превысит 52 тысячи человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 27 мая.

Admoblkaluga.ru На заседании регионального кабинета министров

По словам выступившей на заседании заместителя министра труда и социальной защиты области Ларисы Кулаковой, согласно прогнозу на период 2019—2025 годов потребность рынка труда в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах составит порядка 52 тыс. человек. Из них более 25% — это вновь создаваемые рабочие места.

Как считают в отраслевом ведомстве, основную потребность в рабочих кадрах будут испытывать обрабатывающие производства, сельскохозяйственная отрасль, сфера торговли и ремонта автотранспортных средств. Наиболее высокие требования к уровню образования работников предъявляются в сферах образования, здравоохранения и государственного управления. Снизился спрос на неквалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и строительстве.

«В долгосрочной перспективе традиционно остаются наиболее востребованными педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медицинские сестры, специалисты в сельском хозяйстве», — сказала Лариса Кулакова.

Между тем национальным проектом «Повышение производительности труда и поддержка занятости» поставлена задача повысить эффективность деятельности службы занятости населения. Калужская область входит в число 16 регионов России, которая принимает участие в пилотном проекте по внедрению нового стандарта модельного центра занятости. Новый стандарт должен быть реализован до конца 2019 года в калужском городском центре занятости населения. Цель проекта — обеспечение экономики региона трудовыми ресурсами на базе создания современной инфраструктуры рынка труда. В рамках проекта с 2019 по 2025 годы 1500 работников предприятий смогут повысить квалификацию и переобучиться на новые профессии. На это в 2019 году запланировано свыше 43 млн рублей (из них около 41 млн рублей составят средства федерального бюджета).