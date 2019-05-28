Киев, 28 мая, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук заявляет, что не отказывался от участия в переговорном процессе по Донбассу и продолжит вести переговоры по освобождению удерживаемых лиц.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Я переговоры вести все равно буду. Потому что, когда вы говорите по поводу выборов и о том, что наша партия идет на выборы, так вот, мы будем бороться за доверие наших граждан, чтобы создать достаточно крупную фракцию в парламенте и реализовывать Минские соглашения. А там, кстати, для реализации Минских соглашений в первую очередь зависит политическая повестка дня и законы. Такие законы, как об амнистии, о статусе, внесение изменений в Конституцию и выборы. Поэтому мы эту борьбу продолжаем и переговоры будем продолжать», — сказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире программы «60 минут по горячим следам» на телеканале «Россия-1».

Он подчеркнул, что продолжит вести переговоры по поводу освобождения граждан — как с одной, так и с другой стороны.

«Я продолжу вести переговоры по поводу мира, который все равно должен наступить. И я уже говорил и еще раз подтверждаю, что в Минских соглашениях главное — это принятие 4 законодательных актов. Это функция парламента. У нас парламентско-президентская форма правления в стране, и поэтому главное будет зависеть от результатов выборов в парламент: кто туда придет, и насколько те, кто туда придут, будут хотеть мира», — заявил политик.

По его словам, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет делать всё для того, чтобы можно было реализовать Минские соглашения по урегулированию в Донбассе в парламенте Украины новыми силами, которые изберет украинский народ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда президента Зеленского не видит Виктора Медведчука в роли представителя Украины на переговорах по Донбассу. В свою очередь, эксперты и политологи отмечают, что в отличие от украинской власти, именно Медведчук хоть что-то сделал для выполнения Минских соглашений.