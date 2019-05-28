Нижний Новгород, 28 мая, 2019, 20:21 — ИА Регнум. В 2019 году стоимость ремонта одного км дорог в Нижегородской области снизилась на 7,7% или на 610 тыс. рублей. Теперь ремонт каждого км обходится в 7,34 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Government-nnov.ru Ремонт дороги

«Добиться снижения стоимости ремонта без ущерба качеству удалось благодаря применению инновационных технологий — современного тонкослойного покрытия и ресайклинга. Тонкослойное покрытие обеспечивает улучшенное сцепление колес с дорогой, а также увеличивает скорость проведения работ в среднем в 1,5 раза», — отметил министр транспорта Вадим Власов.

По словам главы ведомства, в 2019 году на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» запланированы средства всех источников финансирования в размере 22,1 млрд рублей. В том числе, на содержание автодорог регионального и межмуниципального значения запланированы средства областного бюджета в размере 3,2 млрд рублей — на 600 млн рублей больше, чем в прошлом году. На строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог предусмотрены 3,6 млрд рублей.

Власов добавил, что принято решение о продолжении строительства обхода Балахны. Сейчас проект проходит корректировку, в дальнейшем будет заключен контакт на выполнение работ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области стартовали 21 мая с ремонта трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

В 2019 году Нижегородская область получит дополнительно из федерального бюджета 190 млн рублей на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных проектов, особо важных для социально-экономического развития РФ. Непосредственно в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион получит 500 млн рублей. А в период с 2019 по 2021 год Нижегородская область также получит 2,372 млрд рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста».

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