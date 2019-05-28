Ташкент, 28 мая, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер отметили взаимную приверженность развитию полномасштабного сотрудничества, близость и совпадение позиций по всем обсужденным вопросам, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

President.uz Франк-Вальтер Штайнмайер и Шавкат Мирзиёв

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Узбекистане с официальным визитом. Ранее, в 2006 и 2016 годах он посещал республику в качестве министра иностранных дел ФРГ.

«На переговорах обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего расширения политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также международной и региональной повестки», говорится в сообщении. В ходе переговоров на высшем уровне отмечалось, что в Берлине высоко оценивают усилия Узбекистана по укреплению стабильности в регионе, содействию мирному процессу в Афганистане, преодолению последствий Аральской катастрофы.

Стороны выразили готовность продолжать оказывать взаимную поддержку в рамках международных организаций. Обсуждены также вопросы взаимодействия в формате Узбекистан — Европейский союз.

Отмечалось, что в 2018 году объем взаимного товарооборота вырос на 25% и превысил 770 миллионов долларов.

Также рассмотрены вопросы противодействия терроризму и экстремизму, укрепления сотрудничества в области безопасности. Президенты приветствовали запуск механизма узбекско-германских консультаций по Афганистану для продвижения социально-экономических, инвестиционных и инфраструктурных проектов в этой стране.

В ходе визита подписан ряд соглашений в экономической, научной и медицинской сферах, в частности, об организации производства коммерческих автомобилей в Узбекистане совместно с компанией Volkswagen.

Кроме того, Академия наук Узбекистана подписала соглашение с компаниями Integra и Vamed Engineering по созданию Центра ядерной медицины и лучевой терапии в Ташкенте.