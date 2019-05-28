Москва, 28 мая, 2019, 19:53 — ИА Регнум. КПРФ выступила против назначения экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на пост главы совета директоров ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и требует его отставки, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Сердюков

Парламентарии подготовили обращение Госдумы к главе правительства Дмитрию Медведеву с требованием отставки Сердюкова.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Вам с требованием: отстранить Анатолия Сердюкова от занимаемой должности и не допускать впредь подобного рода назначений», — говорится в обращении депутатов Госдумы на имя Медведева.

Коммунисты в тексте обращения напоминают, что с 2007 по 2012 год, находясь в должности министра обороны Российской Федерации, Сердюков, был фигурантом уголовного дела по статье «халатность», в итоге Анатолий Сердюков был уволен с должности министра обороны Российской Федерации и избежал уголовного преследования только благодаря амнистии.

«Своими некомпетентными и коррупционными действиями Сердюков нанес государству многомиллиардный ущерб, была серьезно подорвана обороноспособность России. Указанные события вызвали широкий общественный резонанс и получили осуждение со стороны подавляющего большинства граждан Российской Федерации», — говорится в документе.

Также указано, что «вся дальнейшая карьера Анатолия Сердюкова на руководящих должностях на важнейших государственных предприятиях страны (подразделения государственной корпорации «Ростех») и избрание его в итоге председателем совета директоров ОАК являются откровенным игнорированием общественного мнения и здравого смысла».

»Такая кадровая политика противоречит государственным интересам и создает угрозу дальнейшему эффективному развитию отечественного авиастроения», — говорится в обращении.