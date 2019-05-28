Саратов, 28 мая, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Факты коррупции известны 17,8% участников опроса, проведенного в рамках антикоррупционного мониторинга в Саратовской области, сообщается в докладе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе за 2018 год, который опубликован на портале официальной информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Показатель числа саратовцев, знающих о фактах коррупции

Опрос проводится ежегодно с 2007 года, число знающих о фактах коррупции в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 1,4%. Максимальное число знающих о фактах коррупции наблюдалось в 2011 году, когда доля таких респондентов достигла 20,2% от общего числа опрошенных.

Читайте также: Почти 700 тыс. рублей — средняя взятка в Саратовской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным антикоррупционной комиссии, в 2018 году средний размер взятки в области составил 692,6 тыс. рублей. Средняя предложенная взятка — 561,5 тыс. рублей.

Напомним также, в материалах комиссии сообщается о 54 проверках, проведенных по результатам анализа деклараций чиновников, в результате которых трое были отрешены от должности.

Отметим, комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Саратовской области действует на основе указа президента РФ «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» и постановлением губернатора области от 16 октября 2015 года «О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Саратовской области».

Читайте также: Саратовская область: 54 проверки, три чиновника утратили доверие