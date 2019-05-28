Мурманск, 28 мая, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Новый Морской сервисный центр для поддержки судов ледового класса, курсирующих по Северному морскому пути, открыли сегодня в Мурманске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Abb.com Морской сервисный центр обеспечит высококлассную поддержку судов, оборудованных системами АВВ

Морской сервисный центр компании АВВ общей площадью 2000 м2 имеет зоны тестирования электрооборудования и механизмов, цех, оборудованный подъемными сооружениями, а также складские помещения для хранения запасных частей для электрических систем и движительных систем Azipod.

«Сервисный центр начнет работу со штатом сотрудников 20 человек, включая 12 полевых инженеров, и со временем штат будет расширяться», — заявил на церемонии открытия руководитель бизнес-направления «Морская промышленность» АВВ Сергей Шевчук.

Добавим, что более 80 судов ледового класса в мире оборудованы системой электродвижения Azipod с максимальной мощностью 45 мВт.

Читайте также:

К 2025 году в России будут построены еще два ледокола проекта 2220 — ОСК