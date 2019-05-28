Пекин, 28 мая, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В Китае проводится работа по оптимизации территориально-пространственного планирования для содействия устойчивому развитию. Соответствующую единую систему, объединяющую планы развития основных функциональных зон, предполагается создать к 2020 году, сообщает 28 мая Синьхуа со ссылкой на итоги пресс-конференции, проведенной заместителем министра природных ресурсов КНР Чжао Луном.

Пекин

Для этого Китай построит информационную платформу, в рамках которой на основе передовых информационных технологий будут интегрированы все данные обследования природных ресурсов, что позволит сделать территориально-пространственное планирование систематическим и более научным.

Как подчеркнул Чжао Лун, пространственное планирование предполагается сделать более научным и социально ориентированным, способствующим качественному развитию. Особое внимание планируется уделить вопросам экологии, а также учету региональных особенностей.