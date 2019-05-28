Москва, 28 мая, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Необходимость в понижении в РФ ключевой ставки уже не просто назрела, а перезрела, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, рассказавшей о готовности её ведомства понизить ключевую ставку во втором-третьем кварталах 2019 года.

Kremlin.ru Борис Титов

«Необходимость в понижении ставки не назрела, а перезрела. Отвечая на вопрос о её влиянии на экономику, я могу показать всего одну табличку, — рассказал Титов. — Это так называемая «экономика простых вещей». В таблице сопоставлены отраслевая рентабельность, инфляция и ставки по кредитам для обычного предприятия (не мегакорпорации)».

Подобные сопоставления, по словам Титова, есть и по всем другим секторам, и тенденция везде примерно одинаковая — развивать новое производство на кредитные деньги сегодня невозможно: обслуживание кредита «съест» всю прибыль.

«Вот и давайте думать, какой должна быть ключевая ставка, чтобы экономика хоть как-то задышала, — сказал Титов. — Мы предлагали ориентироваться на показатель «инфляция + 1%». То есть сейчас ключевая ставка должна лишь немногим превышать 5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Хромова, чем выше в РФ ключевая ставка, тем меньше у банков стимулов кредитовать конечных заёмщиков.

«Они могут просто получать деньги по остаткам на счетах депозитов в Центральном банке, — сказал Хромов корреспонденту ИА REGNUM. — Принятие же банком решения, по какой ставке ему кредитовать, зависит от оценки заёмщиков, от качества кредитного портфеля и уже во вторую очередь от стоимости фондирования».