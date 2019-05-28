Москва, 28 мая, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Из-за малоснежной зимы в регионах РФ наступил пожароопасный сезон, сообщил 28 мая на пресс-конференции руководитель Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Приморье

По его словам, раньше всех пожароопасный сезон наступил в Приморье, Бурятии и Забайкальском крае, так как весь снег там сошёл еще в апреле.

Прежде всего эта проблема касается Сибири, отметил Дмитрий Киктев, уточнив, что в европейской части страны площадь лесов гораздо меньше.

Напомним, ранее Гидрометцентр порекомендовал жителям России летом 2019 года быть готовыми к погоде, превышающей климатическую норму.