Челябинск, 28 мая, 2019, 17:20 — ИА Регнум. В Челябинской области ощущается нехватка контейнеров для твёрдых коммунальных отходов. Об этом шла речь сегодня, 28 мая, на заседании облправительства.

Мусорные контейнеры

Сейчас на 9867 контейнерных площадках стоят около 28 тыс. контейнеров. Однако сейчас они покрывают всего 65% имеющейся потребности.

Областному министерству экологии поручено ускорить выделение муниципалитетам субсидий на приобретение новых контейнеров. Всего для этого выделено из облбюджета 100 млн рублей.