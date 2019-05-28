Орел, 28 мая, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Жители Урицкого района Орловской области массово жалуются на гибель растений. И дачники, и фермеры сообщают о гибели всходов на полях, ростков на грядках и цветов у плодовых деревьев. Разбираться в ситуации придется полиции — первые заявления от пострадавших уже поступили.

Фермерский дом в пшеничном поле. 1888

Как сообщает «Орловское информбюро», местные жители рассказывают, что буквально за несколько дней на нескольких полях сельхозназначения исчезли всходы, почернели деревья в лемопосадках. Винят во всем опыление с воздуха

«За речкой летал самолет, но мы не подумали, что он что-то там распыляет — какие гербициды или пестициды», — рассказала жительница Котовского сельского поселения деревни Кулига Урицкого района Ольга Матвеева.

В администрации района говорят, что обращений от пострадавших много, один из фермеров уже написал заявление в полицию.

«Сейчас полиция ведет предварительное расследование, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства дела. Если дойдет до суда, то будут сделаны необходимые анализы, экспертиза покажет, почему произошло усыхание растительности», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и землепользования администрации Урицкого район Геннадий Чаусов.

Случаи, когда от опыления гербицидами страдали обычные огородники и фермеры, нередки: большинство сельхозпредприятий используют «химию» в борьбе с сорняками и вредителями. В 2012 году житель Воронежской области отсудил у местной агрофирмы 100 тыс. рублей за гибель пчел: компания обрабатывала поля гербицидами и уничтожила пасеку.

Об этом: Воронежец отсудил у агрофирмы 100 тыс. рублей за уничтоженных гербицидами пчел